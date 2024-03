C'è EA7 Milano-Gevi Napoli, è la rivincita della finale di Coppa Italia

E' un match molto importante per entrambe perché a 7 partite dalla fine della regular season gli azzurri rischiano di scivolare fuori dalla zona playoff dove sono stati meritatamente in pianta stabile da inizio stagione, mentre l’EA7 Emporio Armani vuol provare a risalire verso la vetta della classifica che è 4 punti più su.

Ci sono tanti motivi per rendere la sfida Milano-Napoli di domani alle 19 (diretta su Dazn) una gara speciale. Innanzitutto è la rivincita della finale di Coppa Italia, con la tripla di Pullen che strozzò in gola l’urlo alla squadra di Ettore Messina.

Ma è anche la terza sfida stagionale tra le due squadre, con la cenerentola Gevi che ha vinto clamorosamente le prime due contro i campioni d’Italia.

Partita ovviamente durissima per Napoli che affronta un’Olimpia che sarà anche stanca per le 3 partite giocate in una sola settimana tra campionato ed Eurolega, ma carica a mille per la doppia vittoria in campo continentale che l’ha rilanciata. I rossi di coach Messina hanno vinto a Monaco martedì scorso e hanno poi bissato venerdì sera in casa contro il Fenerbahce, giocando per la prima volta da inizio stagione ad altissimi livelli. L’altro ieri sono stati impiegati per meno minuti Voigtmann, Poythress, Flaccadori, Hines, Bortolani, non hanno giocato Maodo Lo (che aveva rimediato una botta alla coscia in Eurolega) Caruso e Ricci. Dunque è probabile che per loro si possa prevedere un minutaggio più alto.

La Gevi proviene da 5 ko nelle ultime sei partite, comincia a pagare la rosa un po’ corta e rischia di non avere Markel Brown, che è un po’ acciaccato. Milicic deve rinsaldare le fila, provare a recuperare Zubcic al top dopo una serie di partite in cui è parso irriconoscibile. La nascita recentissima della terza figlia si spera possa dargli la spinta per uscire dal tunnel nel quale è piombato. E ci si aspetta anche una squadra che provi a cambiare un po’ registro in attacco e a non accontentarsi del tiro da 3, davvero abusato. Nei 19 precedenti tra i due club, c’è una sola vittoria di Napoli a Milano, stagione 2003/2004, Breil Milano-Pompea 75-78.

Igor Milicic alla vigilia così presenta la gara: «Affrontiamo Milano in un momento della stagione dove loro stanno giocando un'ottima pallacanestro, e sono reduci dalle vittorie in Eurolega contro Monaco e Fenerbahce. Questi due successi da soli sono la prova evidente di chi sono loro in questo momento. Noi siamo in un periodo non facile, ma vogliamo dare una svolta per disputare al meglio le ultime giornate di campionato, ed assolutamente risolvere i problemi che in questo momento ci troviamo davanti. Per noi sarà una sfida molto dura e complicata andare a Milano e competere ad alti livelli contro una squadra così forte. Ma ci proveremo, come nelle altre due occasioni».