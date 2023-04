Scafati a caccia dei punti salvezza,» Pinkins: "A Pesaro per la vittoria"

Dopo la preziosissima vittoria casalinga contro l’Happy Casa Brindisi che ha rimesso in piena corsa per la salvezza la Givova Scafati nella corsa verso la permanenza nel campionato di serie A, è arrivato ieri il provvedimento della giustizia sportiva che ha penalizzato di 16 punti in classifica la Openjobmetis Varese, che è passata così dal quinto all’ultimo posto in graduatoria e quindi anch’essa in piena corsa salvezza.

Ma tale decisione, in attesa del reclamo preannunciato dalla società biancorossa, rimette in piena corsa playoff il prossimo avversario della compagine campana: la Carpegna Prosciutto Pesaro è infatti passata dal nono all’ottavo posto (ultimo utile per i playoff) e sarà ancora più motivata a fare punti domenica sera, alle ore 20 alla Vitrifrigo Arena.

Dalla sua, la truppa di coach Sacripanti affronterà questa insidiosa trasferta con il morale a mille e con la rosa al gran completo, vogliosa di riscattare la sconfitta subita a gennaio a campi invertiti. L’ala grande Kruize Pinkins: «Avendo giocato martedì, abbiamo avuto poco tempo per preparare al meglio la sfida di domenica a Pesaro, ma in compenso abbiamo chiare le idee e sappiamo bene quello che dobbiamo fare per imporci contro una squadra molto forte e ben organizzata, che, pur avendo avuto una leggera flessione, proverà a far sua la posta in palio. Dovremo affrontare la sfida con l’atteggiamento tipico dei playoff, giocando di gruppo, con determinazione e concentrazione, proprio come abbiamo fatto nell’ultimo match contro Brindisi, tenendo il controllo dei rimbalzi e perdendo il minor numero possibile di possessi. Sarà fondamentale giocare d’insieme, soprattutto in trasferta, contro una squadra molto forte in attacco e contro la quale dovremo disputare una gara difensiva molto accorta».