Scafati-Latina chiude la regular season, i pontini vengono da sei vittorie in fila

Si chiude la prima fase del campionato di serie A2. Domenica alle 18 si svolgeranno in contemporanea tutte le gare dei due gironi della categoria. La Givova Scafati la chiuderà tra le mura amiche del PalaMangano contro la Benacquista Latina.

Con l’organico al completo, la compagine salernitana sta ricaricando le batterie e preparando in pochi giorni il suo quinto incontro in soli quindici giorni. Dopo le tre trasferte consecutive di Guidonia, Ravenna e Verona, i gialloblù fanno rientro nella struttura di Viale della Gloria che, per la prima volta dopo tempo memorabile, potrà nuovamente accogliere tifosi ed appassionati senza restrizioni, nel pieno della propria capienza. Dato confortante soprattutto se si valuta il valore dell’avversario di turno: la Benacquista Latina, infatti, è reduce da ben sei vittorie consecutive ed ha il secondo miglior attacco del girone rosso.

Tanti volti conosciuti calcheranno nuovamente il parquet del PalaMangano: il coach Franco Gramenzi (sulla panchina gialloblù in tre occasioni, ovvero nelle stagioni 1997/1998 in serie B2, 2004/2005 in Legadue e 2008/2009 sempre in Legadue), il playmaker Passera (con la canotta salernitana nella stagione 2018/2019), la guardia Jackson (a Scafati nella parte finale della stagione 2016/2017 ed in quella scorsa 2020/2021) e il centro Fall (sulle sponde del fiume Sarno nella stagione 2019/2020). I più prolifici e pericolosi atleti pontini sono senza dubbio i due statunitensi Henderson (guardia da 18,7 punti e 2,8 assist di media) e Jackson (guardia da 16,9 punti di media). Senza dimenticare la prolificità di Fall (centro da 12,8 punti di media) e Radonjic (ala da 10,4 punti di media), a cui vanno aggiunti la continuità dell’ala Veronesi e della guardia Mouaha, la fisicità del centro Bozzetto, l’esperienza del playmaker Passera (3,5 assist di media) e l’energia dei giovani Ambrosin (centro) e Durante (playmaker).

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Ci sono un po’ di scorie da smaltire dopo così tante partite ravvicinate nel tempo e, tra l’altro, anche molto difficili. C’è un po’ di stanchezza, per cui in queste ore che ci separano dal prossimo match contro Latina dobbiamo recuperare le energie, consapevoli del valore dell’avversario di turno, tra i più in forma del campionato, in virtù delle sei vittorie consecutive da cui proviene. Latina sta volando sulle ali dell’entusiasmo, ma credo e spero che la possibilità di avere il PalaMangano capiente al 100% ci permetta di ricevere una mano importante anche dai nostri sostenitori. Abbiamo bisogno di fare punti, dobbiamo spingere e confermare il primo posto fino alla fine di tutta la fase ad orologio».