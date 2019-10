Turno infrasettimanale per la GeVi Napoli Basket che stasera al PalaBarbuto ospita l’Orlandina Basket. Dopo la vittoria nel derby di Scafati gli azzurri saranno di scena alle ore 21 nel match valevole per la quinta giornata di A2. La squadra di coach Sodini, dopo un inizio difficile con due ko a Latina e con Torino in. Casa, è reduce dalle convincenti vittorie di Trapani e su Rieti, ed al momento è a quota 4 punti in graduatoria. "Contro Scafati abbiamo fatto una partita molto tattica e cambiato ruolo ad alcuni giocatori. Tutti hanno dato il loro apporto, siamo stati bravi a dare lo strappo finale contro una squadra di talento. Con Capo d'Orlando sarà una gara molto importante, vincerla sarebbe fondamentale per dare continuità alla fiducia acquisita e al lavoro svolto. Vogliamo vincere per conquistare la nostra gente al PalaBarbuto. Dobbiamo dimostrare di avere tenacia, ferocia e attaccamento alla maglia per rappresentare al meglio questi colori. Già a Scafati il pubblico ha dato una grande dimostrazione d'affetto, dopo tre sconfitte consecutive vederli così numerosi è stata una cosa graditissima". © RIPRODUZIONE RISERVATA