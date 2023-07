Tariq Owens alla Gevi Napoli: il nuovo pivot arriva da Varese

Dopo una lunga trattativa, la Gevi ha strappato la firma a Tariq Owens, ex Openjobmetis Varese. Un super stoppatore e uno specialista dell’alley-oop, la spettacolare schiacciata al volo su passaggio all’altezza dell’anello. Ma è un pivot davvero anomalo Tariq Owens, il lungo titolare scelto da Napoli per sostituire Jacorey Williams. È un 2,06 che pesa solo 93, chili, un fuso, un lungo magro e leggero e che ovviamente quando si fa a sportellate può soffrire. Ma coach Milicic è convinto si possa adattare bene al suo gioco, all’intimidazione in area per far alzare le parabole e a una rapida transizione offensiva.

Tariq Amir Owens, 28 anni, ha giocato a basket al college per i Texas Tech Red Raiders e St. John's dopo essersi trasferito dopo il suo anno da matricola in Tennessee. Al secondo anno ha segnato una media di 5,2 punti e 5,2 rimbalzi a partita. Da junior al St. John's è salito a 8,4 punti, 5,9 rimbalzi con una finale Ncaa persa con Virginia. Dopo la stagione, Owens ha deciso di trasferirsi come studente laureato a Texas Tech dove ha messo assieme una media di 8,7 punti, 5,8 rimbalzi e 2,4 stoppate a partita ed è stato nominato nel Big 12 Conference All-Defensive Team e ha avuto una menzione d'onore. Il 15 gennaio 2020, i Phoenix Suns hanno annunciato di aver firmato un contratto a due vie con Owens.

Al suo debutto in NBA il 2 febbraio, Owens ha segnato due punti e preso due rimbalzi nella sconfitta per 129-108 contro i Milwaukee Bucks. Poi è tornato in G-League prima di firmare per Varese dove la scorsa stagione ha chiuso con poco meno di 10 punti e 7 rimbalzi di media.

Il direttore tecnico Pedro Llompart lo descrive così: «Tariq è un giocatore molto verticale, che può correre il campo. Ha le caratteristiche perfette per le proposte di gioco del nostro allenatore. Inoltre ha esperienza maturata nel nostro campionato, e pensiamo che sia molto complementare sia con Zubčić, che con Lever».

Tariq Owens aggiunge: «Sono davvero grato di tornare a giocare in Italia per un club ambizioso come il Napoli Basket, ed in un città straordinaria come Napoli. Non vedo l'ora di arrivare e conoscere l'ambiente e la tifoseria».