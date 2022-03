Virtus Segafredo Bologna-Gevi Napoli, Sacripanti: «Sarà sfida affascinante»

Riecco la Gevi Napoli, finalmente. In questo campionato plurispezzettato, gli azzurri tornano domani alle 20 in campo sul parquet dei campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna. Ovvio si tratti di un match dal pronostico quasi chiuso, con i bianconeri che puntano allo scudetto-bis e che stanno provando a rinforzare la squadra in vista della volata finale. Napoli, che all'andata sorprese i virtussini (nella foto Parks in quella gara) vincendo quella gara con merito (92-89) e davanti al pubblico entusiasta, giocherà con la tranquilità di chi non ha nulla da perdere e potrà esibire il nuovo acquisto Leonardo Totè che assieme a Vitali e Rich potrebbe davvero fare faville. Non convocato Lynch. La Virtus, seconda in classifica con 30 punti, alle spalle della sola Armani Exchange Milano, in campionato arriva da 12 vittorie nelle ultime 13 partite disputate.

Coach Pino Sacripanti: «La sconfitta della Virtus in Coppa Italia non ci aiuta. Davanti al loro pubblico, dopo una delusione e le ultime dichiarazioni, saranno motivati al massimo. Non hanno mai perso in casa. Nella gara d’andata sembravamo partire battuti ma abbiamo vinto una partita meritatamente, dominando e controllando il ritmo della gara. Vorrei fare la stessa cosa anche nella sfida di Bologna. Dobbiamo però essere concentrati su di noi. Dobbiamo cercare di giocare nel miglior modo possibile. Sfida bella e difficilissima. Con Venezia abbiamo giocato una buona partita, ma abbiamo sbagliato tanti tiri aperti».

Virtus Bologna-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.