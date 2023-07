La priorità di Marcello Carli si chiama sempre Biagio Meccariello. Il dt giallorosso ha da tempo un accordo con il difensore sannita sulla base di un biennale. L'ex Lecce freme per tornare nel Sannio, dove è nato (è originario di Airola), e vestire per la prima volta in carriera la maglia del Benevento. C'è da trovare l'accordo tra le società, la situazione è però bloccata. Spal e Benevento non si muovono infatti dalle loro posizioni: gli estensi chiedono un indennizzo che però i giallorossi non hanno intenzione di sborsare. Non ci sono stati finora contatti tra Carli e il suo collega Filippo Fusco. Intanto Meccariello sta vivendo da separato in casa il ritiro della Spal a Mezzana.

Si allena ma non partecipa alle amichevoli.

Nella sgambata di due giorni fa contro la Rappresentativa Val Di Sole non è andato nemmeno in panchina; lo stesso dovrebbe succedere domani nel test a Dimaro contro il Napoli. Filippo Fusco ha in realtà già pronto il sostituto, avendo bloccato da tempo il difensore Matteo Bruscagin, svincolatosi dal Pordenone. Serve però una partenza che dovrà essere proprio quella di Meccariello, al quale il ds non ha intenzione di allungare il contratto. Insomma per sbloccare la situazione servirà un passo indietro della Spal o uno in avanti del Benevento. Nel frattempo Carli continua a blindare i giovani: Pastina e Rillo hanno infatti ufficialmente rinnovato fino al 2026. Situazione fluida in difesa anche per quanto riguarda le uscite.

Il club giallorosso ha chiuso la cessione di Frederic Veseli al Karagumruk; è arrivato il comunicato ufficiale, con tanto di foto, del club turco. Il difensore, legato da un altro anno di contratto al Benevento, ha ricevuto anche un piccolo indennizzo all'esodo. L'Al Riyadh ha ufficializzato Alin Tosca, si attende solo il comunicato del Benevento. «Sono molto felice e onorato di far parte di questa famiglia»", il pensiero social del calciatore romeno. È in stand by l'addio di Riccardo Improta. Il Cosenza è da tempo sul calciatore e sta provando ad accelerare su precisa richiesta di Fabio Caserta.

Non c'è stato ancora un contatto tra il ds dei silani Roberto Gemmi e Marcello Carli; Gemmi che ha invece dialogato con l'agente di Improta, Mario Giuffredi, con il quale ha definito il ritorno in Calabria di Tutino. Gabriele Moncini nutre sempre l'ambizione di restare a giocare in B. Il Modena ha palesato interesse per l'attaccante di Pistoia, il ds dei gialloblu Davide Vaira ha allacciato i contatti con Carli. La trattativa non è però mai decollata, visto che il dt della Strega ha respinto l'offerta presentata poiché ritenuta troppo bassa economicamente. Il Benevento vorrebbe infatti monetizzare per poi trovare un degno sostituto.

Sullo sfondo per Moncini resta comunque la Reggiana. Il Benevento lavora anche sulle cessioni. Il mediano, classe 2004, Antonio Prisco ha firmato il primo contratto da professionista e si trasferirà in prestito alla Recanatese, l'esterno Domenico Valentino ('04) e il centrocampista Giovanni Aronica ('04) sono passati a titolo temporaneo all'RG Ticino (Serie D) e il portiere Giovanni Bonagura ('04) è un nuovo giocatore del Gladiator. L'ex allenatore dell'under 16 del Benevento, Giuseppe Fusaro, è vicinissimo a legarsi alla Turris per guidare la compagine under 17. Il club sannita ha prelevato anche due giovanissimi dalla società ASD Emanuele Troise, ovvero il centrocampista Antonio Gallucci ('09) e l'attaccante Francesco De Benedetto ('09). Ieri mattina la squadra si è allenata all'Imbriani, lo stesso farà stamane. Questa sera via i veli alle nuove maglie: appuntamento alle 20.30 al Vigorito, sarà aperta la Curva Sud.