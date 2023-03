A fine gara, Roberto Stellone non ha nascosto la sua rabbia. L'espulsione ingiusta di Tello ha compromesso la partita del suo Benevento, che ha dovuto giocare per cinquanta minuti in dieci uomini contro il Como. «L'episodio di Tello ha rovinato la gara, il fallo era inventato perché Tello ritira la gamba ha detto senza peli sulla lingua il tecnico nel post-partita -. Inoltre il giallo iniziale era anche gratuito e il calciatore del Como ha simulato. Abbiamo dovuto giocare per un tempo in dieci, spendendo tantissimo e non è stato semplice. Sulla mia espulsione non ricordo onestamente cosa abbia detto. Il quarto uomo era attentissimo se io uscissi dall'area tecnica. Non penso sia più importante che Stellone oltrepassi l'area tecnica che segnalare un fallo che non c'è. Qua ci giochiamo la vita e tre punti ci avrebbero fatto fare un bel balzo. La partita è stata falsata e mi rode molto».

Il tecnico ha poi analizzato lucidamente la prova dei suoi ragazzi, con il Benevento che però ha palesato ancora limiti nella finalizzazione. «Ringrazio i ragazzi per l'impegno e gli sforzi messi in campo con l'uomo in meno. Abbiamo approcciato bene, giocando un buon primo tempo. Abbiamo cercato di far male al Como con cross e tiri da fuori, non rischiando mai nulla anche con l'uomo in meno. Purtroppo con Tello e La Gumina non avevamo grossa fisicità in area e loro avevano una difesa ben strutturata. Il gol sarebbe potuto arrivare su una palla inattiva o su un'azione personale. Il problema è che arriviamo sempre al limite dell'area e ci manca il guizzo, dobbiamo essere più pungenti. Sbloccarla all'inizio ci avrebbe aiutato tanto. Vincere ci avrebbe dato morale e sicurezza, ma portiamo a casa un punto prezioso».

Tra l'altro restano le difficoltà in zona gol: «Agli attaccanti non arrivano palle semplici, stanno soffrendo questa situazione. Gli serve un episodio ha detto il tecnico della "Strega" -. Sono contento del lavoro che fanno e dell'impegno che mettono. Nel finale Simy ci ha aiutato tanto a tenere qualche pallone e a respirare. Farias l'ho mandato a scaldarsi e lo avrei inserito, purtroppo però il rosso mi ha costretto a fare scelte diverse». Sabato, intanto, si va a Pisa contro un avversario in zona playoff, ma Stellone ancora una volta ha chiarito l'obiettivo nel mirino: «Dobbiamo fare punti e ogni partita è un'opportunità. Non dobbiamo partire battuti. Proveremo a vincere o a portare a casa un pareggio. In settimana valuteremo chi potremo recuperare».

Al termine della gara di ieri ha parlato anche uno dei leader giallorossi, Pasquale Schiattarella. E anche l'ex Parma si è soffermato sull'episodio del rosso: «Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, poi siamo rientrati e dopo due minuti ci siamo trovati in dieci. Ci prendiamo questo punto con entusiasmo. Mancano sempre meno partite, dobbiamo vincerle per tentare la salvezza diretta. Da lunedì si riparte in vista della sfida con il Pisa. Non guardiamo le altre squadre perché pensiamo soltanto a noi». Poi ha aggiunto: «Ringrazio il pubblico a nome di tutta la squadra, perché ha capito il nostro momento. Cerchiamo di dare il massimo. Questa è una squadra che non si è mai risparmiata. Stiamo dando il massimo - ha concluso - per uscire da questa situazione, ci crediamo e sono certo che alla fine ne verremo fuori. Non cerco alibi, ma gli infortuni incidono molto. Chi va in campo, però, sa che deve dare il massimo, la squadra insegue un unico obiettivo».



Nel frattempo il difensore Alin Tosca ha sottolineato anche quanto sia stato importante il calore dei tifosi: «Ci sono stati due tempi differenti: nella prima frazione abbiamo fatto un buon calcio, poi nella seconda parte della gara dopo l'espulsione si è vista una partita diversa». Per il centrale «abbiamo chiuso gli spazi e cercato di fare male in contropiede. In difesa ci siamo mossi bene. L'apporto della gente è stato importante - ha precisato -, cerchiamo di dare il massimo perché questa è la strada giusta per ottenere la salvezza»