Il mercato del Benevento entra nel vivo proprio nelle battute conclusive, esattamente come la scorsa estate. Dopo Pettinari, praticamente fatta per il secondo innesto: come già rimarcato, Alin Tosca tornerà a indossare la maglia giallorossa. La trattativa è praticamente definita, il nazionale rumeno ha ottenuto il lasciapassare dal Gaziantep per il passaggio al club sannita, anche se formalmente la documentazione sarà perfezionata oggi. Tosca e il Benevento si erano ripromessi sposi già in altre circostanze, ma poi non se ne era mai fatto nulla per le pretese del club turco. Il diesse Foggia e Tosca hanno ricominciato a parlarsi addirittura nel periodo pre-natalizio e un'intesa di massima era stata raggiunta già allora.

L'operazione è stata tenuta in stand by perché, a un certo punto, il presidente del Gaziantep si è dimesso e c'è stato un cambio al vertice della società che ha rallentato per qualche giorno la definizione. Tosca aveva un contratto monstre fino al 30 giugno 2024 da 750mila euro a stagione. Pasquale Foggia lo ha convinto a ridursi l'ingaggio e ad accettare una spalmatura della cifra garantendogli un anno in più. Il versatile difensore mancino è entusiasta di rientrare a Benevento: è rimasto legatissimo ai colori giallorossi e alla città, dove ha lasciato parecchi amici che sente ancora oggi. Tosca al momento è ancora in Turchia in attesa della ratifica del trasferimento, ma già nella giornata odierna, se dovesse arrivare l'ok, prenderà un volo per l'Italia. Può giocare indistintamente da mancino nella difesa a tre, centrale e terzino sinistro in quella a quattro. Eventualmente, in casi eccezionali, può fungere anche da quinto.

E proprio sulla corsia mancina, in questo momento, le porte sono girevoli: il Palermo ha chiesto Edoardo Masciangelo al Benevento e la società ci sta pensando ma non ha ancora dato una risposta. L'offerta rosanero è un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma se non arriva prima Tripaldelli dalla Spal, i giallorossi non daranno il via libera. A quel punto, Daam Foulon resterebbe nel Sannio perché il Benevento non è intenzionato a privarsi di due sinistri per farne entrare solamente uno e il club giallorosso utilizzerebbe parte dei soldi incassati dalla cessione di Masciangelo per rilevare Tripaldelli facendo saltare lo scambio. Per Foulon si registra anche un tentativo del Kortrijk, società che milita in Jupiler League, la prima division belga.

Il Palermo ha bussato pure per Leverbe ma in questo caso si è visto chiudere la porta dal Benevento. Oltretutto il transalpino è in prestito dal Pisa, dopo essere stato già in prestito alla Samp per un solo mese (da luglio a fine agosto). In teoria potrebbe approdare a un terzo club nella stessa stagione in quanto con i blucerchiati non ha mai disputato neppure un minuto, ma non se ne farà nulla perché Leverbe viene ritenuto un punto fermo nonostante l'arrivo di Tosca. Per l'attacco si raffredda l'ipotesi dello scambio Rivas-La Gumina. Il Benevento non è proprietario del cartellino dell'attaccante, per cui al massimo potrebbe dare l'assenso affinché rientri alla Samp. Ma la Reggina intende monetizzare dalla eventuale cessione dell'honduregno e dunque le due società, al momento, non sono sintonizzate sulla stessa lunghezza d'onda. Tuttavia, grazie alle fluttuanti dinamiche del calciomercato, la situazione potrebbe cambiare nelle ultime, convulse ore. Il Benevento continua a monitorare altri profili di trequartisti come El Kaddouri e Sibilli. In particolare, per quest'ultimo, c'è da battere l'agguerrita concorrenza del Brescia. Ma un mattoncino alla volta, il Benevento sta tessendo la sua tela e chissà che non riesca ad aggiudicarsi la talentuosa mezzapunta che il Pisa ha deciso di lasciar andare.



Nel frattempo Cannavaro continua a lavorare in vista di Frosinone: verrà frantumato il record di presenze stagionali in trasferta, perché finora sono quasi 300 i tagliandi venduti finora per il settore ospiti del Benito Stirpe. Il tecnico è orientato a riproporre il 3-5-2 visto nel secondo tempo della gara con il Genoa, con Pettinari che marcia spedito verso una maglia da titolare, il ritorno di Glik in mezzo al trio di retroguardia e il conseguente, probabile spostamento di Capellini da braccetto sinistro. Sempre che Tosca non riesca ad essere tesserato in tempo. Perché a quel punto, sarebbe in lizza pure il rumeno per fungere da marcatore mancino.