Ormai è più di una maledizione. C'è un vero e proprio anatema contro il Benevento. Nel corso della partitella che ha chiuso la seduta, si è fatto male anche Lorenzo Carfora. Il ragazzo ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con capitan Letizia, che è entrato in maniera abbastanza decisa, ed è rimasto a terra dolorante alla caviglia, al punto da dover essere accompagnato fuori dallo staff medico. Per una diagnosi più precisa se ne riparlerà questa mattina, quando il ragazzo sarà sottoposto ad accertamenti strumentali, ma il rischio che salti il Parma - al momento - è più che concreto. Peccato davvero, perché per lui era anche in arrivo la convocazione in nazionale Under 17 per partecipare alla fase finale del campionato europeo, in programma in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno. Ora come ora bisogna solo sperare che non sia nulla di grave e che si sia trattato solo di un grande spavento.



Per fortuna, intanto, è parzialmente rientrato l'allarme tra i portieri: Paleari ieri mattina ha fatto tappa da solo al campo per sottoporsi a terapie e allenarsi anche nella vasca di sabbia, nel pomeriggio si è allenato regolarmente con la squadra disputando anche la partitella finale (dall'altra parte a difendere i pali c'era l'altro baby nazionale Under 16 Nunziante). Il piede è ancora un po' dolente ma un analgesico lo dovrebbe aiutare a scendere in campo senza particolari problemi. Quanto a Manfredini, l'ecografia al polpaccio ha escluso lesioni ma rimane un lieve indurimento: ieri si è allenato a parte con il preparatore dei portieri Arcangelo Vigliotti, evitando la partitella. Un modo per gestirlo nel concreto auspicio di ritrovarlo quantomeno per la panchina contro il Parma (filtra ottimismo). Niente da fare, invece, per il terzo portiere Lucatelli: per lui c'è una lesione di primo grado al muscolo ileopsoas e dovrà star fermo per circa un mese.

Ieri Agostinelli ha mandato in scena le prove tecniche di formazione. Come prevedibile, il tecnico ha intenzione di confermare il 3-5-2 che ha fornito buone indicazioni a Palermo. Negli uomini però ci sono due cambiamenti in vista: Tello può prendere il posto di Viviani ed è avanti rispetto a Karic come mezzala, mentre Letizia a destra può essere preferito a El Kaouakibi e Improta. L'allenatore li ha provati entrambi ieri opponendoli agli altri, che invece erano allineati con un 4-2-3-1 (che poi è il modulo che utilizza il Parma). Per il resto dovrebbero essere confermati Veseli, Glik e Tosca come trio di retroguardia, Foulon sul versante mancino, Schiattarella centromediano metodista e Acampora interno sinistro. In attacco ancora una volta fiducia al tandem Ciano-Farias. Non hanno partecipato alla partitella Simy e La Gumina e la sensazione è che si vada verso un'altra esclusione di entrambi per scelta tecnica, così come già accaduto contro i rosanero. Ma ora, con l'infortunio di Carfora, la situazione potrebbe anche cambiare, perché l'unica alternativa in attacco resterebbe Pettinari. Dipende da come evolveranno le condizioni del 17enne originario di Barra, per il quale sono tutti in apprensione, incluso il commissario tecnico della nazionale Under 17 Bernardo Corradi. Per oggi Agostinelli ha programmato una sola seduta di allenamento mattutina, mentre domani rifinitura programmata nel pomeriggio e a seguire partenza per il ritiro dell'hotel «Europa - Villa Il Sogno» di Venticano.



Intanto, per la prima squadra, la società ha ingaggiato un nuovo preparatore atletico: Agostinelli ha chiamato Alessandro Moriconi, che aveva con sé al Gudja nel campionato maltese. Il 34enne romano è un ex calciatore che ha militato nelle giovanili della Massese, per poi giocare in D con Sarzanese e Fortis Juventus e in Lega Pro con Massese e Lucchese. Curiosità: Moriconi è stato già preparatore atletico della nazionale italiana di Surf e da qualche giorno è già in campo a dirigere il lavoro atletico dei giallorossi con la collaborazione di Aldo Reale, già organico al club da inizio stagione. Moriconi è il quarto preparatore della stagione dopo Bartoli (Caserta), Garcia (Cannavaro) e Riela (Stellone).

Nel frattempo la prevendita per i posti riservati ai tifosi di casa per la sfida di lunedì (ore 15) ha avuto un rallentamento, mentre i tagliandi acquistati dai tifosi del Parma per il settore ospiti hanno superato quota 100.