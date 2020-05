Brutto infortunio per il giovane talento dell'Atletico Madrid, Joao Felix che ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale di basso grado del ginocchio sinistro, come comunicato dal club spagnolo. L'attaccante portoghese sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore per valutare lo stop e i relativi tempi di recupero. Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA