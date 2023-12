Lazio mai in partita, l'Atletico Madrid vince 2-0. Sarri secondo nel girone

Sarebbe servita un'impresa per battere l'Atletico Madrid a casa sua e infatti per la Lazio non c'è stato scampo. I gol di Griezmann e Lino hanno dimostrato ancora una volta - se ce ne fosse bisogno - il motivo per il quale i Colchoneros non perdono al Wanda Metropolitano dallo scorso 8 gennaio. La squadra di Sarri in alcuni tratti rischia anche di trovare la via del gol, ma i due colpi subiti all'inizio dei due tempi non lasciano scampo alle speranze per il primo posto del gruppo E. Agli ottavi di finale di Champions League quindi il club capitolino incontrerà una tra Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Barcellanos, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad.

Griezmann segna subito: Atletico avanti nel primo tempo

Sarri stupisce tutti in apertura puntando su Hysaj in difesa e su Pedro e Immobile davanti. Simeone invece sceglie Lino a sinistra e Correa anziché Morata accanto a Griezmann. Proprio le Petit Diable sembra subito in serata e al 6’ infatti segna il vantaggio su assist di Lino. I Colchoneros sono in controllo, ma al 12’ arriva il primo squillo della Lazio con un’ottima azione personale di Zaccagni, mentre due minuti dopo è il turno di Guendouzi, troppo leggero però davanti a Oblak. I due tentativi svegliano i biancocelesti, che alzano la pressione e prendono in mano il pallino del match sfiorando il pareggio anche con Immobile. L’Atletico torna a farsi vedere col solito Lino e trova anche il raddoppio con un gran gol di Hermoso vanificato però proprio dal fuorigioco di Lino. Nel finale Luis Alberto con una deviazione fortuita rischia di segnare l’1-1 ma l’eventuale gol - anche in questo caso - sarebbe stato vanificato dall’offside di Immobile.

Lino emula Griezmann e mette in ghiaccio la partita

Nella seconda frazione Simeone toglie subito l'ammonito Gimenez e l'autore del gol Griezmann inserendo Soyuncu e Depay. I Colchoneros partono forte come nella prima frazione e al 51' raddoppiano col migliore in campo, Lino, il più lesto dopo un batti e ribatti in area. Sarri cerca una scossa, così al 58' si gioca le carte Lazzari e Felipe Anderson sull'out destro, oltre che Kamada e Castellanos, mentre il Cholo dà minuti a Koke e Morata. La Lazio ci prova proprio con i due nuovi entrati Felipe Anderson e Castellanos senza però impensierire Oblak. Dall'altra parte invece Provedel respinge come può su una punizione di Depay e sulla ribattuta Morata spreca malamente il tris. Nel finale per i biancocelesti entra anche Pellegrini per dare più spinta, ma cambia poco ai fini della pericolosità offensiva anche se Guendouzi sfiora il 2-1 all'ultimo respiro.

L'Atletico chiude primo, la Lazio seconda.