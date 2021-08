Lazio, domani è il giorno di Basic: arrivo a Roma e visite mediche

Basic sbarca nella Capitale e domani fa le visite. La Lazio si ritrova sul campo e si allena duramente, la mattina e la sera in una giornata dove Sarri ha effettuato una doppia seduta di lavoro. Carichi differenziati per Cataldi, Luiz Felipe e Pedro, con quest’ultimo che, da qui alle prossime settimane, cercherà di mettersi sullo stesso livello di preparazione dei compagni. Si è anche rivisto Marusic in campo senza alcun problema.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Correa, accordo tra Lazio e Inter: 30 milioni più uno di bonus... SPORT Lazio, Basic spiega come si pronuncia il suo cognome IL PERSONAGGIO Lazio, ecco Basic per Sarri: è il tuttocampista con la chitarra CALCIOMERCATO Toma Basic, il croato nel mirino della Lazio

Lazio, Correa ai saluti e Basic pronto

Via vai a Formello. A breve Correa dovrebbe salutare, forse già domani potrebbe andare a Milano se Lazio e Inter che sono vicinissime chiudono l’affare in serata. Domani è invece il giorno di Basic che farà le visite mediche e firmerà il contratto.