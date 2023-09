Beach soccer, Italia campione d'Europa: gli azzurri battono la Spagna 5-4 in finale

Il cielo è azzurro sopra Alghero. Per la terza volta l'Italia vince l'Europeo di beach soccer superando, nel remake della finale del 2018, 5-4 la Spagna in finale trascinata dalle reti di Ovidio Alla, Gianmarco Genovali e Marco Giordani, quest'ultimo autore di una tripletta e premiato come "miglior giocatore" del torneo. L'altro premio individuale, invece, è andato a Leandro Casapieri, eletto "miglior portiere".ù

«Grande Italia», è stato il messaggio di congratuazioni del Presidente Gabriele Gravina, «bravissimo mister Del Duca e tutti gli Azzurri.

Siamo sul tetto d’Europa per la terza volta nella storia davanti ad un pubblico straordinario. L’entusiasmo dei supporter sardi, che ha accompagnato l’Italbeach durante tutte le Superfinal, è stato davvero contagioso. Questo incredibile successo è il giusto premio per l’impegno profuso dai ragazzi negli ultimi mesi, così come lo è anche per lo staff federale e quello organizzativo che hanno lavorato con professionalità per rendere indimenticabile questo finale di stagione azzurro».