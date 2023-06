Calciomercato Real Madrid, ufficiale il colpo Bellingham. Intreccio tra Mbappé e Kane

Il primo vero colpo di questo calciomercato estivo lo piazza il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno ufficializzato Jude Bellingham, 19enne centrocampista inglese prelevato dal Borussia Dortmund. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, ma adesso sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità.

Si apre insomma il mercato. Si spacca, potremmo dire, visto che è il primo elemento in grado di fare la differenza che si muove. Bellingham verrà presentato domani in conferenza stampa. Il Real non ha reso note al momento le cifre di questa operazione (il suo contratto è di 6 anni), ma i rumors parlano di oltre 100 milioni di euro per strapparlo alla squadra che ha perso la Bundesliga all'ultima giornata.

E che adesso dovrà trovare un sostituto.

Mbappé: «Non mi muovo da Parigi» Ma in realtà è prigioniero del Psg

Intreccio internazionale

Ma non è il solo colpo che il Real Madrid ha in mente di fare. Perché dopo l'addio di Benzema, che se n'è andato a giocare in Arabia Saudita accettando un'offerta di ingaggio monstre da parte degli arabi - che puntano pure Modric, Mahrez e Lukaku - ad Ancelotti un centravanti serve. E quanto fatto sapere da Mbappé al Psg (non eserciterà la clausola di rinnovo per la stagione 2024-205) ha riaperto il dibattito sul futuro del francese. I parigini, per non perderlo a parametro zero dopo aver trovato un accordo per il rinnovo che ha fatto discutere viste le cifre, potrebbero insomma ascoltare le offerte che potrebbero arrivare, soprattutto da Madrid.

E in questo intreccio potrebbe inserirsi anche Kane, che sembra in uscita dal Tottenham, e che, qualora i francesi cedano Kylian, è quell'elemento che forse non lo farebbe rimpiangere. Certo, in casa Psg adesso l'obiettivo primario è quello di trovare un sostituto di Galtier, al passo d'addio dopo una sola stagione, e con Nagelsmann pronto a prenderne il posto.

Occhio al Barcellona

Sicuramente c'è la Spagna al momento sotto i riflettori. Visto che Xavi - vorrebbe qualche regalo dopo la vittoria della Liga - avrebbe in mente di prendersi due freschi campioni d'Europa con la maglia del Manchester City. Gundogan e Bernardo Silva sarebbero entrati infatti nel mirino del Barcellona, che vuole alzare l'asticella e tornare a vincere anche in Europa dopo diverse stagioni a guardare gli altri.

Guardiola è in attesa di capire quella che è soprattutto la decisione del suo capitano, che nel post finale di Champions League non si è sbilanciato. Ma le possibilità di vederlo ancora all'Etihad non sembrano essere così tante. Infine, una notizia che riguarda lo United ma che tocca da vicino anche la Serie A, il Napoli per essere precisi. I Red Devils sarebbero pronti a pagare la clausola di Kim.