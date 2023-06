Psg, nuova telenovela Mbappé: niente rinnovo, partenza in estate? Il Real alla finestra, Perez: «Arriverà, ma non quest'anno»

Un fulmine, a ciel non proprio sereno, ha colpito il Paris Saint-Germain. Dopo un'annata deludente, chiusasi comunque con la vittoria della nona Ligue 1 degli ultimi undici anni e l'esonero di Galtier, Kylian Mbappé ha comunicato ufficialmente la volontà di non rinnovare il proprio contratto con il club parigino, in scadenza nel 2024, e di non volere dunque esercitare l'opzione, presente nell'accordo, di prolungamento fino al 2025.

In una nota pubblicata successivamente, l'attaccante francese ha fatto sapere di non aver mai discusso di un ulteriore prolungamento, ma che la dirigenza fosse a conoscenza delle sue intenzioni già dal luglio dello scorso anno, vale a dire pochi mesi dopo il faraonico rinnovo firmato, al tempo a sorpresa, con il Psg.

Il club, secondo le indiscrezioni riportate dall'Equipe, è rimasto spiazzato dalla mossa di Mbappé e ha fatto sapere di essere stanco di questa situazione.

La lettera formale inviata dal giocatore è stata percepita come un vero e proprio "casus belli", che va a minare il rapporto di fiducia tra giocatore e società, che si era detta pronta a sforzi economici ancora più importanti per trattenerlo.

Ecco perché Al Khelaifi sembra intenzionato a un cambio di rotta. Nel 2021 il presidente del Psg rifiutò addirittura 200 milioni dal Real Madrid per Mbappé, ora invece sembra disposto ad aprire definitivamente le trattative per la cessione del proprio gioiello più prezioso già in estate, così da non perderlo a parametro zero l'anno prossimo.

Real Madrid e non solo

La telenovela Mbappé torna a prendersi le prime pagine esattamente un anno dopo l'ultima volta. Di questi tempi a Parigi, nel 2022, si festeggiava l'insperato rinnovo del fuoriclasse francese con numeri da capogiro: 50 milioni per due anni (più uno) e un bonus alla firma che si aggirava tra i 100 e i 150 milioni di euro. Così il Psg era riuscito a trattenere Kylian e a vincere la concorrenza del Real Madrid, pronto a firmarlo a costo zero forte di un accordo già raggiunto con il giocatore. All'indomani dell'annuncio, Dani Carvajal, terzino dei Blancos, disse che «certi treni passano una volta sola». In questo caso però, sembra che il viaggio di sola andata di Mbappé nella capitale spagnola possa essere stato soltanto rimandato.

Non è un mistero infatti che il presidente Florentino Perez veda in Mbappé l'erede naturale di Cristiano Ronaldo e l'uomo giusto per rilanciare i Galacticos dopo l'addio di Karim Benzema. Interrogato sull'argomento da un gruppo di tifosi, il numero uno del Real ha commentato: «arriverà, ma non quest'anno». Pretattica o rivelazione di mercato?Probabile che che un tentativo per firmare Mbappé già in estate il Real lo farà, anche se le condizioni sono molto diverse rispetto all'anno scorso e la concorrenza è agguerrita.

Kylian è, inevitabilmente, sogno di mercato di molti, specialmente nella ricchissima Premier League. Sul giocatore sembrano esserci infatti sia il Manchester United che il Livepool, con il City, fresco campione d'Europa, pronto a inserirsi per formare un'accoppiata stellare con Haaland.