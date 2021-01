Il Benfica rischia due settimane di stop. Il club portoghese ha comunicato in una nota ufficiale la positività di ben 17 membri del gruppo squadra tra dirigenti, staff e calciatori (di cui la società non ha rivelato l'identità) dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti sabato scorso. Le prossime partite della squadra di Jorge Jesus, al momento, sono da considerare in dubbio. A rischio, in particolare, la semifinale della Coppa di Lega portoghese, in programma domani sera alle 20.45 contro il Braga. Il Benfica attualmente occupa il terzo nella classifica della Primeira Liga, a -4 dallo Sporting Lisbona capolista, e nell'ultima giornata ha pareggiato 1-1 contro il Porto fuori casa. Si attende ora il parere della Direzione Generale di Sanità che potrebbe fermare per 14 giorni l'attività agonistica del glorioso club di Lisbona.

