Milan-Napoli, Di Lorenzo c'è: «E non dipendiamo da Osimhen»

«I discorsi non li preparo, quello che mi sentirò domani lo dirò al gruppo. Siamo concentrati e sappiamo quanto è importante questa partita». Giovanni Di Lorenzo indica la strada del Napoli, domani impegnato a Milano ai quarti di Champions League. Un'occasione unica, da vivere anche con leggerezza però: «Sembra scontato essere qui ma non è così: godiamoci queste due serate con la giusta tensione ma essere liberi di testa ci può far giocare con entusiasmo, essere propositivi. Quello che ci era mancato in campionato. Saremo un’altra squadra rispetto al campionato».

La sconfitta del Maradona di pochi giorni fa può cambiare qualcosa? «Non abbiamo paura, conteremo quello che faremo domani. In campionato non siamo stati i soliti, è stato un risultato pesante ma sono certo che quella di domani sarà una partita diversa e la affronteremo nella maniera migliore» ha continuato il capitano «Penso che di questa partita se ne sia parlato anche troppo. L’abbiamo analizzata con Spalletti, ora conterà il campo. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, in questo momento della Champions il livello è altissimo, ma siamo pronti dopo la partita di Lecce che ci ha ridato anche un po’ di morale».

In avanti, di certo, non ci sarà Osimhen: «Ha fatto di tutto per esserci ma era inutile rischiarlo e poi magari perderlo più a lungo. La sua assenza però non può determinare una partita. Sappiamo quanto sia forte e importante per noi ma non dipendiamo da un solo calciatore. Abbiamo piena fiducia in tutti, siamo tranquilli. Victor non ci sarà e andremo in campo con quelli che abbiamo» ha specificato. A Raspadori non devo dare nessun consiglio. Anche se è molto giovane ha già esperienza, ha vinto un Europeo, ha grande qualità e per noi è importante. È a disposizione, se giocherà farà una grande partita».