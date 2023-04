Champions League, impresa Inter: Benfica battuto 2-0 in Portogallo con Barella e Lukaku. Semifinale (tutta italiana) più vicina

L’Inter continua a sognare in Champions. Vince in casa del Benfica e adesso attende la gara di ritorno, a San Siro, del 19 aprile per chiudere i conti e strappare la qualificazione in semifinale. Decidono un gol di Barella, migliore in campo tra i nerazzurri, e il rigore trasformato da Lukaku. Simone Inzaghi riesce a imbrigliare il gioco dei lusitani, che mostrano solo a sprazzi le proprie qualità, senza però trovare la zampata per sbloccare il match. Ed è proprio del Benfica la prima vera occasione da rete. Siamo al 16’: cross di Grimaldo, Dimarco consegna la palla a Rafa Silva, che tira di prima intenzione ma trova Onana. E Dimarco sbaglia, nuovamente, subito dopo, permettendo a Joao Mario di colpire in diagonale, ma il pallone si spegne sul fondo. Sono due sussulti, poi l’Inter torna in gara. Prima ci prova con una conclusione di Acerbi dai 25 metri, che esce fuori di poco, poi con un cross in area di Dimarco che non trova pronto Lautaro Martinez. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa il Benfica mostra nello stretto le sue qualità, ma i nerazzurri passano in vantaggio senza lasciare scampo agli avversari. Il cross perfetto è di Bastoni, Barella si avventa, colpisce di testa e trafigge Vlachodimos. Il Benfica fino a qualche giorno fa aveva perso soltanto un match, ma in quattro giorni ne ha perse due. La sua unica reazione è un batti e ribatti in area che risolve Bastoni. Inzaghi decide per un triplo cambio: inserisce Gosens, Correa e Lukaku per Dimarco, Lautaro Martinez e Dzeko. I portoghesi non riescono a rientrare in gara. La difesa nerazzurra è attenta. Poi arriva il fallo di mano, assegnato dopo un check al Var, di Joao Mario. Dagli 11 metri raddoppia Lukaku. Il primo round va all’Inter. Appuntamento a San Siro il 19 aprile.