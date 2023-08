Calciomercato Torino, ufficiale: Singo ceduto a titolo definitivo al Monaco

Ufficiale l'addio di Singo, l'esterno passerà dal Torino al Monaco. I numeri dell'operazione si aggirano intorno ai 10 milioni di euro per l'acquisto dell cartellino; mentre il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni.

Ecco il comunicato del Toro:

«Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo. Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera».