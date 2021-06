Ennesima operazione nostalgia per il Genoa, in trattativa con l'ex fantasista della Roma, Diego Perotti. L'argentino aveva espresso il desiderio di rientrare in Italia e così il suo agente, Gabriele Giuffrida, si è mosso per chiudere in tempi rapidi l'operazione col presidente Preziosi. Dalla scorsa estate al Fenerbahce e già in Liguria dal 2014 al 2016, il calciatore 32enne ha vissuto una stagione travagliata a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Adesso, però, c'è la voglia di rimettersi in gioco nella squadra che lo ha valorizzato di più in Serie A.

Tifosi contro Kolarov

Da Genova a Milano, dove il rinnovo di Kolarov ha scatenato le proteste dei tifosi. I sostenitori nerazzurri hanno bocciato la stagione del serbo e per questo motivo non condividono la scelta della società. Come è noto, Inzaghi avrebbe voluto Radu al posto dell'ex giallorosso. Ma la decisione del difensore della Lazio di rimanere a Roma ha fatto cambiare i piani del club Campione d'Italia. Per il post-Hakimi, infine, piace molto Bellerin. Risultano dei nuovi contatti con l'Arsenal, proprio nei giorni in cui l'esterno marocchino è atteso a Parigi per le visite e le firme sul contratto da 8 milioni a stagione più bonus.