Calciomercato serie A, news oggi: ore decisivo per il rinnovo di Skriniar

Al centro delle voci di mercato da inizio estate e oggetto del desiderio del Psg, Milan Skriniar è pronto a riprendersi l'Inter. Il difensore slovacco ha infatti smaltito l'infortunio muscolare rimediato a giugno in nazionale e sabato prossimo col Lione a Cesena potrebbe fare il suo debutto stagionale.

Matias Vecino è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. In queste ore è in corso un incontro tra la società biancoceleste e l'entourage del centrocampista ex Inter, nel quale si stanno limando gli ultimi dettagli del contratto. C'è attesa per la definitiva fumata bianca, dopodiché l'uruguayano potrà firmare con la sua nuova squadra.

Il Milan invece ha informato il Bruges che non intende aspettare oltre 24/36 ore per avere una risposta in merito all'ultima offerta formulata per Charles De Ketelaere (33 milioni bonus compresi più percentuale su futura rivendita). Se il club belga non dovesse accettare la proposta, il Milan è pronto a virare su altri obiettivi.

José Maria Callejon, infine, torna in Spagna. L'attaccante, che si era svincolato dalla Fiorentina lo scorso 30 giugno ha firmato un contratto annuale con il Granada. A darne l'annuncio è lo stesso club iberico con un comunicato.