Ha chiesto scusa subito, perché si è reso conto di quanto il suo fallo a gamba tesa sia stato pericoloso. Leandro Castan, durante Vasco da Gama-Bahia, è entrato a gamba tesa su una punizione ma ha colpito in pieno volto lo sfortunato portiere della squadra ospite Douglas. I tacchetti hanno lasciato il segno, tanto che sono stati necessari cinque punti di sutura. Castan guardava il pallone e non si è accorto dell'uscita dell'estremo difensore avversario: l'intervento era involontario, ma l'arbitro con l'aiuto del Var non ha potuto far altro che espellerlo.

Subito dopo negli spogliatoi Castan si è scusato con Douglas, e poi l'ha fatto anche sui social con un lungo post. Scuse accettate dal portiere, le cui immagini però del volto sono diventati subito virali in poche ore.

