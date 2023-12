Champions League, le possibili avversarie agli ottavi di Inter, Napoli e Lazio: fasce, sorteggi, diretta tv e streaming

Inter, Napoli e Lazio proseguono il loro cammino in Champions League. Tre delle quattro squadre italiane in corsa quest'anno approdano agli ottavi (il Milan è stato eliminato) e lo fanno tutte da seconde del girone. Questo significa che al sorteggio saranno accoppiate alle prime.

E sperare di essere sorteggiati con un'avversaria abbordabile è davvero difficile. Dal Manchester City al Bayern Monaco, dal Barcellona al Real Madrid, lo spauracchio è dietro l'angolo. In questa fase non sono ancora possibili gli accoppiameti di squadre della stessa nazionalità. Le italiane non potranno inoltre essere sorteggiate con squadre del loro stesso girone di provenienza.

Inter, possibili avversarie agli ottavi

Con lo 0-0 contro la Real Sociedad, l'Inter chiude il girone di Champions al secondo posto.

I nerazzurri potranno quindi affrontare solo squadre che al sorteggio saranno inserite nella prima fascia. Ecco le possibili avversarie:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Manchester City

Barcellona

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli, possibili avversarie agli ottavi

Il 2-0 con il Braga vale al Napoli il pass per gli ottavi. Anche gli azzurri al sorteggio saranno in seconda fascia. Queste le possibili avversarie europee:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Sociedad

Manchester City

Barcellona

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Lazio, possibili avversarie agli ottavi

La sconfitta con l'Atletico Madrid costringerà la Lazio a partecipare al sorteggio degli ottavi da squadra di seconda fascia. Ecco le possibili avversarie arrivate prime nei rispettivi gironi:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Sociedad

Manchester City

Barcellona

Real Madrid

Borussia Dortmund

Le fasce

Come detto, il sorteggio degli ottavi di Champions metterà di fronte squadre arrivate prime nei gironi con le seconde. Non sono possibili accoppiamenti fra squadra della stessa nazionalità o provenienti dallo stesso girone. Le squadre teste di serie (prima fascia) giocheranno in trasferta il match di andata e in casa quello di ritorno. Ecco le fasce.

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund.

Seconda fascia: FC Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Psg, Porto, Lipsia.

Dove vedere i sorteggi

La data è quella di lunedì 18 dicembre. I sorteggi inizieranno alle 12 presso la sede della Uefa a Nyon. L'evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 24, in chiaro su Canale 20. In streaming su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa.

Gli ottavi di finale cominceranno a febbraio. Le gare d’andata si disputeranno il 13,14 e il 20, 21 febbraio, mentre quelle di ritorno il 5, 6 e 12,13 marzo. Tutte le partite si giocheranno alle 21.