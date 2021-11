Cristiano Ronaldo non scenderà in campo dal primo minuto contro il Chelsea. Il Manchester United rinuncia a Cr7 e le scelte di Carrick fanno già discutere. Il nuovo tecnico che ha preso il posto di Solskjaer ha deciso di affidarsi al trio Fernandes, Sancho e Rashford. Contro il Chelsea, allo Stamford Bridge, gli uomini di Carrick sono chiamati a dare un segnale proprio nel momento in cui si parla già della prossima stagione quando sembra che toccherà a Ralf Rangnick risollevare le sorti del club.

