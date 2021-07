Diretta Calendario Serie A: esordio Roma con la Fiorentina, Lazio ad Empoli. Derby alla sesta giornata

Save the date. Dal weekend tra il 21 e il 22 agosto fino al 22 maggio a tenerci compagnia ci sarà di nuovo la nostra Serie A, trentotto giornate inedite ed emozionanti, e quest'anno anche con una nuova formula: l'andata sarà completamente diversa dal ritorno, sia nelle singole giornate, sia nelle singole partite all'interno. Nel mezzo, cinque turni infrasettimanali: il primo il 22 settembre, poi mercoledì 27 ottobre, mercoledì 1° dicembre, mercoledì 22 dicembre e giovedì 6 gennaio.

APPROFONDIMENTI ITALIA CAMPIONE Nazionale, da Cragno a Zaniolo Mancini pensa già al futuro:... NUOVA STAGIONE Juve, al via la nuova stagione. Si attendono Ronaldo e i nazionali,... L'ESCLUSO Lazio, l'arrivo in ritiro della squadra di Sarri. Non...

Sorteggio calendario Serie A, la diretta

Tutto pronto, presentano Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, e sono presenti nella piccola platea i rappresentanti delle 20 squadre di calcio, tra cui Pavel Nedved, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, ecc. In apertura un videomessaggio dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, che ha augurato buona fortuna a tutti lanciando una battuta ai presenti.

Presente anche il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che ha introdotto la cerimonia sottolineando tutti i valori portati in seno dal calcio. «Complimenti alla nazionale, a Mancini e a Gravina, che hanno fatto un buon lavoro, ponendo di nuovo la Serie A al centro dello scenario europeo. Dei Top 11 della competizione ben 5 provengono dalla Serie A, più Jorginho, che riteniamo un nostro giocatore. Gran parte dei gol sono stati segnati dagli "italiani" del torneo, non ultimo Cristiano Ronaldo, capocannoniere della competizione»

Poi ha continuato: «Il calcio è un volano economico e sociale. 38 milioni di persone che seguono il calcio tutto il giorno, e un incremento di 4% del Pil in seguito alla vittoria della competizione. Noi lavoriamo nell'interesse del nostro paese, e vogliamo dal 21 agosto gli stadi pieni ma con persone munite di Green Pass. Questa richiesta è per noi fondamentale, non solo per motivi di sostentamento economico-finanziario del nostro movimento ma anche per scopi sociali»

1^ giornata

Bologna-Salernitana; Cagliari-Spezia; Empoli-Lazio; Verona-Sassuolo; Inter-Genoa; Napoli-Venezia; Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan; Torino-Atalanta; Udinese-Juventus.

Dove vederlo e quali sono i criteri

Alle 18:30 su Dazn e sui canali ufficiali YouTube e social della Serie A sarà possibile seguire la cerimonia in cui verrà svelata la nuova stagione 2021-22. Per quanto riguarda le soste per le gare delle nazionali, stop il 5 settembre 2021, il 10 ottobre 2021, il 14 novembre 2021, il 30 gennaio 2022 e il 27 marzo 2022, mentre invece il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre del massimo campionato non scenderanno in campo per la pausa natalizia. Oggi è il giorno in cui verrà però svelato il calendario.

Juve, al via la nuova stagione. Si attendono Ronaldo e i nazionali, poi il mercato

La novità principale riguarda le gare del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata. In più non potranno essere programmati i derby nella prima e nell'ultima giornata e le stracittadine dovranno svolgersi in giornate differenti. Divieto dei big match, quelli tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano, nei turni infrasettimanali, e la riproposizione degli incontri già disputati alla prima e all'ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo. Ultimo vincolo riguarda l'alternanza tra Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana per le gare in casa, mentre invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la settima giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League.