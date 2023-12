Infortunio Dybala, c'è lesione: fuori tre settimane, salta il Napoli (e tornerà nel 2024). Ok Azmoun, per Spinazzola sovraccarico alla coscia destra

Paulo Dybala si fermerà almeno per tre settimane. L’argentino si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Arrivederci quindi al 2024, possibile l’impiego in Coppa Italia il 3 gennaio contro la Cremonese o direttamente con l’Atalanta il 7. Sarebbe un miracolo se riuscisse a tornare con la Juventus il 30 dicembre.

L’attaccante si è infortunato durante Roma-Sassuolo intervenendo in scivolata al 23’ su Arthur, un fallo innocuo in cui la gamba ha fatto un movimento innaturale.

Prima le smorfie di dolore, poi la sostituzione repentina. Si tratta del terzo infortunio per Dybala a stagione in corso: il primo accusato con il Verona agli adduttori che gli ha fatto saltare la gara contro il Milan. Poi la lesione distrattiva al collaterale mediale rimediata col Cagliari che lo ha tenuto fuori quasi un mese. In ultimo quello di domenica scorsa. Ha disputato 11 partite in Serie A che equivalgono a a un totale di 809 minuti, mentre in Europa League solamente tre per 132 minuti. Sempre contro il Sassuolo si è infortunato anche Azmoun che era entrato proprio al posto dell’argentino. La sua partita è durata 36 minuti al termine dei quali ha accusato un dolore al polpaccio. Dagli esami a cui si è sottoposto è emerso che non ci sono lesioni. Spinazzola, invece, era rimasto in panchina un sovraccarico alla coscia destra. Entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna.