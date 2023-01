Feldi Eboli, bis in coppa contro Came: le volpi vincono 6-2 e passano il turno

La Feldi Eboli concede il bis contro Came Dosson e dopo aver battuto i veneti in campionato venerdì scorso col punteggio di 7-2, li hanno di nuovo sconfitti nel primo turno di Coppa Italia.

Il match stavolta è terminato col punteggio di 6-2, con gli ospiti a recriminare per i tre legni colpiti nella ripresa che avrebbero potuto modificare i destini dell'incontro. I ragazzi di Samperi hanno evidenziato grande cinismo, in una gara contraddistinta da grande equilibrio per larghi tratti.

All'intervallo la Feldi chiude in vantaggio per 3-1. Fantecele e Selucio piazzano un micidiale uno-due al 7', Juan Fran prova a tenere vivi gli ospiti ma Venancio ristabilisce dopo un minuto le distanze. Nella ripresa lo stesso Venancio porta le volpi sul parziale 4-1. Ancora Juan Fran accorcia le distanze all'8' della ripresa, ma ci pensa Luizinho con una giocata funambolica a ricacciare indietro le velleità degli ospiti.

Dalcin e i montanti della porta ebolitana sbarrano la strada ai veneti. Fantecele chiude i conti al 13' e nemmeno col portiere di movimento Came riesce a riportarsi in partita. Passa dunque il turno la Feldi Eboli, che al prossimo step se la vedrà con Meta Catania che oggi ha eliminato a domicilio il Futsal Pescara col punteggio di 2-6.