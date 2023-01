Florenzi ricorda Vialli: «L'ultimo sms senza risposta». E quando disse: «Ci dimostra ogni giorno come si deve vivere»

In un post condiviso su Instagram anche Alessandro Florenzi ha voluto condividere un ultimo ricordo dell'amico e capo delegazione della Nazionale Italiana Gianluca Vialli. Il terzino del Milan ha raccontando di un ultimo sms inviato e della loro promessa: "Non ho chiesto quasi nulla a Babbo Natale quest’anno, solamente che tu potessi rispondermi a quel messaggio ma così non è stato e non lo sarà mai. Lasci un vuoto incolmabile dentro il nostro gruppo. Il tuo esempio di come hai affrontato tutto e della forza che incredibilmente tu davi a noi ogni giorno. Insieme siamo arrivati sul tetto d’Europa ma tu hai fatto una cosa ancora più grande, sei rimasto nel cuore di tutti noi e ti assicuro, amico, che è più importante questo di ogni vittoria. Ho fatto una promessa e farò di tutto per mantenerla. Quando farò la mia 50ª presenza in nazionale ti penserò. Ciao Gianlu grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato e che porterò per sempre con me. Riposa in pace campione di vita".

Già in occasione di Euro 2020, dopo il trionfo degli azzurri, Florenzi aveva ringraziato pubblicamente Vialli, raccontando del suo prezioso contributo al gruppo: "In Nazionale abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare, in qualsiasi ambiente e in qualsiasi situazione. È Gianluca Vialli, voglio semplicemente dirgli che per noi è speciale".