Maradona, la vita del manager diventa una serie tv

La vita di Guillermo Coppola - 74 anni mercoledì 12 ottobre - diventa una serie tv. Una storia da raccontare, dai bassifondi di Buenos Aires alla gloria grazie a Diego Armando Maradona, di cui è stato l'agente per molti anni, a partire dal 1985, quando fu convocato a Napoli dal Pibe per sostituire il primo agente Jorge Cyterszpiler.

La serie - ha annunciato il manager - si chiamerà «Guillermo Coppola il manager». Sei episodi, anzi «sei film» come li definisce Coppola, che ha voluto raccontare la sua storia e le storie di chi gli è stato vicino in questi anni. La sua parte sarà interpretata dall'attore argentino Juan Minujin. Non si sa ancora chi avrà il ruolo di Maradona, che ebbe con Coppola rapporti di odio e amore.