L'Inter è molto attiva nel mercato, ma Antonio Conte alla vigilia del match contro il Cagliari è stato chiaro: «Abbiamo preso giocatori di esperienza, non abbiamo comprato metà Real Madrid».



Cagliari. «Affrontiamo un'ottima squadra, lo testimoniano il campionato che sta facendo e la rosa dei calciatori. Hanno un allenatore molto preparato. Sono una squadra forte che sta facendo benissimo».



Migliorare. «La nostra idea è sempre quella di attaccare, anche quando si fa il primo gol. Non avessimo avuto questa idea, magari non avremmo preso gol in contropiede a Firenze ma è quel che vogliamo fare e che è giusto fare».



Mercato. «Ho sempre detto che se fosse arrivato qualcuno era per sostituire chi andava via e che sarebbero state operazioni all'insegna dell'equilibrio. Lazaro è andato via in prestito, Moses è arrivato in prestito. Dati i problemi di Asamoah, abbiamo deciso di puntare sull'esperienza di Young perché vogliamo una risposta pronta. Il direttore è stato molto chiaro: se ne arrivano due ne arrivano due, se ne vanno via tre ne arrivano tre. È matematica. I messaggi che mandate non sono chiari: sembra che abbiamo comprato metà Real Madrid».



Percorso. «Anche i nostri tifosi devono capire che è iniziato un percorso. In campionato abbiamo perso solo una partita da inizio anno. Non perdiamo di vista la realtà, dobbiamo apprezzare quel che arriva, col massimo sacrificio e dando tutto».



Modulo. «Io non cambierei assetto tattico considerando che le cose stanno andando bene. Bisogna solo lavorare ancora di più per migliorare. Sono molto concreto, le altre cose sono aria fritta». © RIPRODUZIONE RISERVATA