Jorginho, dopo il flop con l'Italia si consola con la pizza da Sorbillo

Ha avuto il permesso dalla Figc e da Mancini di lasciare il ritiro della Nazionale come Insigne e Immobile ed evitare la trasferta di martedì in Anatolia. E a quel punto Jorginho ha deciso di non rientrare subito a Londra ma di fermarsi qualche giorno a Milano. E qui ha deciso di andare a trovare i suoi amici napoletani, Gino e Toto Sorbillo, nel locale vicino al Duomo. Un modo per tirare il fiato e per provare a dimenticare la delusione per l'ibcredibile eliminazione. Le voci di mercato dicono che potrebbe tornare in Italia il prossimo anno.