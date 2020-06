Juve, problema muscolare per Higuain: a rischio la Coppa Italia

Si ferma Gonzalo Higuain e la Juventus rischia di presentarsi ai nastri di ripartenza della Serie A senza un centravanti di ruolo. Il Pipita, infatti, questa mattina ha interrotto la seduta d’allenamento alla Continassa a causa di un fastidio muscolare che sarà valutato in giornata. Una brutta notizia per Maurizio Sarri che ha abbondanza d’attaccanti ma nessun altro centravanti di ruolo, e presumibilmente sarà costretto a puntare su Dybala falso nueve. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sull’entità del guaio fisico che potrebbe impedire a Gonzalo di giocare con il “suo” Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium.



«Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra - spiega la Juve in una nota ufficiale - Gli esami eseguiti al J-Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni».