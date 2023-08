Juventus, il bus si scontra con un'auto della Polizia: i calciatori raggiungono lo stadio a bordo di pulmini

Piccolo incidente per la Juventus durante il viaggio della squadra verso lo stadio dell'Udinese, dove stasera è in programma il match fra le due formazioni. Il bus, con a bordo calciatori e staff, si è scontrato con un'auto della Polizia che stava scortando il club fino a destinazione. Il tamponamento è avvenuto lungo la tangenziale che conduce nel capoluogo friulano.

Udine, tamponamento in tangenziale fra bus della Juve e Polizia

Come ha segnalato la Questura di Udine, l'incidente non ha causato feriti ma l'autobus è rimasto danneggiato a tal punto da non poter essere utilizzato. Per questa ragione in sostituzione sono giunti sul posto alcuni pulmini sui quali sono stati trasferiti i giocatori e lo staff. Tutti sono giunti in tempo allo stadio per disputare la partita, ad eccezione di attrezzature tecniche che hanno avuto un lieve ritardo.