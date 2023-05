L84-Napoli Futsal, ultima di regular season

Ultima di campionato. Il presidente Serafino Perugino e suo figlio Fernando, nonché capitano del Napoli Futsal, sono scesi in strada per festeggiare il terzo scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti. Notte magica, coronata da un post su Facebook all’indirizzo di Aurelio De Lauretiis.

«Presidente, un semplice immenso grazie per essere stato un visionario, folle, determinato, diabolico Napoletano di talento nel credere di vincere lo scudetto, della serietà e dell’essere un imprenditore di un progetto sportivo vincente! La famiglia Perugino, e il Napoli Futsal, ti è grata e riconoscente così come tutta Napoli».

Sono queste le premesse della vigilia della sfida con L84. I ragazzi di Nicola Ferri hanno messo in tasca il primo posto con una giornata d’anticipo e intendono conseguire il quinto successo di fila. All’andata prevalsero i piemontesi a Cercola e il 30esimo turno può rappresentare una occasione di rivincita sul parquet.

«Sarà una partita molto importante per terminare al meglio la regular season», spiega il direttore tecnico Cacau. «Una vittoria darebbe ancora più morale per i playoff. L84 è una squadra forte, ha vinto la Coppa Divisione e annovera nelle sue fila l’ex Luis Turmena. Non sarà semplice, vogliamo esprimere un bel gioco e chiudere al massimo», auspica il dt brasiliano.

28 gol messi a segno di recente, per una media di 7 reti a incontro. «Quando sono arrivato per la prima volta in Italia, ho subito messo in chiaro che mi piace una squadra offensiva, propositiva e spettacolare. Il campionato è bellissimo, l’ultima in classifica può mettere in difficoltà la prima», prosegue Cacau.

Doveroso il passaggio sul tricolore vinto da Giovanni Di Lorenzo e compagni. «Lo scudetto ed il tifo all’ombra del Vesuvio mi ricordano il Vasco da Gama. In Brasile molti si sentono napoletani. Ricordano Careca ed Alemao, che hanno fatto la storia del Napoli, così come la torcida partenopea. E anch’io mi sento napoletano», conclude il dirigente sudamericano.

«Siamo primi, è vero, ma non cambia nulla», evidenzia Felipe Mancha. «Andiamo a Torino a fare una bella gara, il che ci consentirebbe di presentarci tranquilli ai playoff». Test come iniezione di fiducia. «Siamo al 100%», assicura il laterale classe 1992. «Sono tornato a Napoli per vincere. Con il Lollo Caffè non andò bene, perdendo in semifinale con l’Acqua&Sapone», rammenta il numero 17. «Abbiamo festeggiato il Napoli di Victor Osimenh, ora vogliamo farlo anche con il Napoli Futsal il 17 giugno», conclude Mancha.