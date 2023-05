Pesante sconfitta per la Feldi Eboli, che alla vigilia dell'ultimo turno della stagione regolare scende dal podio della classifica. Le volpi cadono sul campo di una Italservice Pesaro che s'è rimessa in corsa per evitare i playout. Punteggio finale di 7-2 per i marchigiani, che vanno sul 2-0 primi minuti, sfruttando uno sfortunato autogol di Carlos Dalcin e trovando il raddoppio con Canal.

La Feldi prova a reagire ma sbatte contro quella che, nonostante la classifica deficitaria, resta comunque la miglior difesa del campionato. Ci sono anche i pali ad aiutare i padroni di casa, che subiscono gol solo al 15’ su rigore trasformato da Calderolli. Ma è gioia effimera per la Feldi, che rimedia la terza rete dell'Italservice dopo 40 secondi, con la firma dell'ex di turno Murilo Schiochet. Prima dell'intervallo il palo impedisce il poker pesarese.

Nella ripresa si riparte su alti ritmi e le volpi sembrano pronte a riaprire di nuovo i giochi: Fantecele accorcia le distanze, ma anche stavolta passa poco tempo per un nuovo centro dei padroni di casa. Fortini cala il poker che dà il via alla goleada dell'Italservice, completata da Pires, De Oliveira su rigore e Duda Dalcin. A nulla vale il tentativo di sfruttare il portiere di movimento da parte di mister Samperi, che nel finale di gara perde pure Calderolli per espulsione.

Nel prossimo weekend si chiuderà la stagione regolare e tra le mura amiche la Feldi Eboli, contro Meta Catania, proverà a riconquistare un posto sul podio della classifica generale in ottica playoff.