Real San Giuseppe Futsal Pescara 4-9: per i playoff serve un miracolo

Il Real San Giuseppe cede in casa al Futsal Pescara e pregiudica il cammino in chiave playoff. Punteggio finale di 4-9 in favore degli adriatici al termine di un match contraddistinto dai legni colpiti dai vesuviani, fermati pure dal solito Mammarella in versione saracinesca.

Più cinica la formazione di Despotovic, che decolla fino allo 0-4 grazie a Montes, Andrè e Rossetti. Galletto, Salas e Cesaroni provano a tenere a galla il Real, che all'intervallo recupera fino al 3-5 (quinta rete ospite a firma dell'ex Petrov).

Al 9’ Rossetti allunga di nuovo le distanze in favore del Pescara; poco dopo un chiaro segnale che per il San Giuseppe non ci sarà spazio per la clamorosa remuntada. Mammarella è impressionante nell'azione che lo vede opporsi per quattro volte in pochi secondi a Patias, Santos, Ercolessi e ancora Santos.

I vesuviani insistono ma non c'è verso di recuperare. Andrè realizza la settima rete degli adriatici, Cesaroni la sua doppietta personale, poi Rossetti e Murilo portano lo score definitivo sul 4-9.

Sconfitta pesante dunque per il Real, che ha bisogno di una serie di risultati concomitanti all'ultima giornata per risalire in extremis sul trenino playoff. Non solo Duarte e soci dovranno battere a domicilio il già retrocesso Città di Melilli, ma dovranno sperare in una concomitante sconfitta del Meta Catania a Eboli e in un pareggio tra Pomezia e Ciampino Aniene.