Calcio a 5, Mastella sul derby ad Avellino finito tra sputi e minacce: «Sconcertante quanto accaduto»

Minacce, sputi, intimidazione. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, definisce «sconcertante quanto accaduto al PalaConi di Avellino per il match delle giovanili del Futsal», sia durante che dopo il match dei play off di calcio a 5 disputati ieri sera contro la Sandro Abate. Dopo la rete del 2-1 messa a segno dai sanniti, la squadra giallorossa è stata costretta a convivere con un clima intimidatorio, si ricostruisce in una nota, che è sfociato in invasioni di campo, minacce e sputi rivolti ai beneventani.

Al termine del match la dirigenza ha dovuto fare i conti con il ritrovamento del pullman utilizzato per la trasferta danneggiato e riempito di sputi. «L'idiozia delinquenziale di chi ha inquinato con la violenza una competizione sportiva tra ragazzi va perseguita. Auspico che tanto la giustizia ordinaria che quella sportiva facciano il loro corso. Ai nostri ragazzi del Futsal invece l'incoraggiamento a proseguire sulle vie della correttezza e del fair play: solo così non usciranno mai sconfitti», conclude Mastella.