Napoli Futsal primo in regular season: ora testa ai playoff

Indice alla tribuna. Sotto la bandiera di Diego Armando Maradona. Pugno destro al cielo e dedica ai tifosi. Parte dall’azzurro della maglia un cuore che infiamma i sostenitori presenti. Infine le braccia spalancate al cielo. Modo originale di esultare quello di Rodolfo Fortino, artefice di una doppietta contro la Fortitudo Pomezia, tra i protagonisti del successo di Cercola, il quarto consecutivo per i ragazzi di Nicola Ferri.

Il Napoli si prende la scena (nuovamente) e la vetta della serie A: 62 punti in 29 giornate. Sarà solo una formalità l’ultimo turno in calendario con L84 in trasferta.

«Ci auguriamo che la festa del Napoli di Luciano Spalletti duri un mese e non un giorno. Scudetto solo rinviato», dice capitan Fernando Perugino, che commenta il 6-4 tra le mura amiche. «Siamo scesi in campo concentrati, affrontando una tappa importante del nostro percorso», osserva il leader partenopeo.

«Ci siamo garantiti la possibilità di giocare in casa le sfide decisive nei playoff», ricorda il classe 1996. «Abbiamo lavorato tutto l’anno e chiudiamo primi la regular season, ovvero la giusta ricompensa al nostro impegno», rivendica soddisfatto il difensore napoletano. «Possiamo battere chiunque», conclude convinto Perugino.

La matematica premia il Napoli Futsal. «Devo fare i complimenti ai ragazzi», afferma il direttore tecnico Cacau. «Nei playoff ripartiamo dallo 0-0», tiene a precisare il dt. «Sarà positivo disputare il secondo ed il terzo incontro a casa nostra con il supporto del pubblico», chiosa Cacau.