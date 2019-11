Una fiammata di Correa ad inizio primo tempo ha lasciato accesa la fiammella della speranza. La Lazio è ancora in corsa per i sedicesimi. Basta la Lazio due per aver ragione di un modesto Cluj. Sesta vittoria consecutiva tra coppa e campionato per i biancocelesti. Ora servirà vincere anche a Rennes. Ma la vittoria da sola non basta perché per passare il turno servirà anche il contemporaneo successo del Celtic (già qualificato e primo) contro il Cluj. Alla luce di questa vittoria aumentano i rimpianti dei biancocelesti che si sono complicati il passaggio in un girone non proprio di ferro. Anzi. Diciamolo sinceramente la Lazio ha una rosa superiore a quelle delle sue avversarie. Pesa da morire la sbadata gara dell’andata con il successo dei romeni per 2-1.

DITA INCROCIATE

Inzaghi per la prima volta ha schierato tutti i giocatori arrivati nel mercato estivo. Questione di opportunità. L’obiettivo principale resta la Champions e per questo il tecnico ha fatto riposare la maggior parte dei big dando spazio a chi ha giocato poco o niente. Insomma una chance per capire su chi poter contare da qui alla fine di campionato. Adekanye è apparso un po' spaesato. In una squadra che gira a mille è rimasto un passo indietro rispetto agli altri. Bravo nell’assist a Correa. Jony dimostra ancora una volta di essere un buon giocatore ma non per fare l’esterno del 3-5-2. Bene Vavro che sta prendendo confidenza con la linea a tre. Il migliore è sicuramente Proto. La speranza resta. Giocarsela è d'obbligo. L'Europa va onorata.

