Lazio, riecco Immobile: Ciro si sblocca e riprende la corsa verso i 200 gol. La Champions passa da lui

Nel momento più difficile Immobile risorge e regala di nuovo la vittoria alla Lazio. Chi poteva essere il primo calciatore della storia biancoceleste a segnare anche in Conference dopo Champions ed Europa League se non lui? Il capitano dopo tanti errori dovuti a una forma da ritrovare finalmente ritrova il gol che vale anche la gioia al triplice fischio. Destro al volo sull’assist perfetto di Felipe Anderson e vantaggio che resta immutato fino alla fine, regalando il primo round contro il Cluj nonostante l’inferiorità numerica.

Le parole di Sarri su Immobile

Ci sperava tanto Ciro, e lo stesso Sarri non lo aveva nascosto alla vigilia: «Sta vivendo come tutti quelli che segnano un gol a partita e poi non segnano per diverso tempo. Ha un po' di giramento, è normale». In poche parole serviva un lampo improvviso che è arrivato nella serata dell’Olimpico. «Ha fatto un gol con un coefficiente di difficoltà alto, quella palla non è semplice da impattare così bene». Serviva il bomber per convertire finalmente uno schema in gol. Si tratta del terzo centro del 2023 da palla inattiva per i biancocelesti, ma da tanto non se ne vedeva uno su uno schema tale.

Riprende la corsa di Ciro: i numeri

Segna, ma non esulta Immobile, che si scrolla di dosso tutti gli errori e le energie negative delle ultime sei gare. Non la striscia peggiore senza gol per lui, ma comunque lunga per i suoi standard. Serviva l’esordio in Conference per spazzare via ogni dubbio, con tabella di marcia rispettata in toto. Un’ora in campo, possibilmente sbloccandosi, e poi la sostituzione. Tutto confermato all'Olimpico, dove Ciro ha allungato sucome miglior bomber europeo del club a quota 22 gol, ha toccato quota 191 in totale con la Lazio e ora è pronto a rimettersi in corsa anche in campionato contro la. All'ha già colpito lo scorso anno, ma ripetersi significherebbe riprendere la corsa verso i 200 gol inagganciandoall'ottavo posto a 190. Immobile ci spera, la corsadella Lazio pure.