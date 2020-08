Lazio, Lotito arriva in ritiro, domani visite mediche per Reina

È arrivato ad Auronzo di Cadore nel tardo pomeriggio, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era a Cortina d’Ampezzo. Si è affacciato allo stadio Zandegiacomo mentre la squadra stava finendo l’allenamento, poi si è diretto in hotel. Nei prossimi giorni, quando salirà in Veneto anche il ds Igli Tare, avrà un incontro con Simone Inzaghi per fare il punto della situazione sia sul rinnovo del tecnico che sul mercato.



«Quest'anno sono qui dal primo giorno. Solo l'anno scorso ho ritardato un pochino, ma ora è inutile ripensare a quello che è successo un anno fa», spiega Stefan Radu ai microfoni del club. «Lulic? Eravamo abituati a bere il caffè insieme e quindi stamattina l'ho videochiamato - dichiara il romeno - mi manca molto, manca a tutti e lo aspettiamo a braccia aperte. Questo sarà un ritiro più corto rispetto agli altri, ci aspetta una stagione difficile». Sulla prossima stagione rivela: «Adesso il popolo laziale si aspetta i risultati migliori. L'obiettivo è crescere ogni anno e fare bene. Il ritiro è fondamentale per ogni giocatore, perché è qui che si mette la benzina nella gambe. Lavoreremo tanto sull'aspetto difensivo e speriamo di ripetere una grande annata».



Domani visite mediche per Pepe Reina, svincolato dal Milan. Si unirà alla squadra ad Auronzo di Cadore domani sera. Ultimo aggiornamento: 22:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA