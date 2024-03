Lazio-Milan, Lotito furioso: «Organismi esterni intervengano, passato ogni limite. Manca l'affidabilità del sistema»​

«Le polemiche arbitrali dopo Lazio-Milan? Quando il gioco assume questi connotati devono essere altri organismi esterni a intervenire. Manca l'affidabilità del sistema e quindi bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a una situazione incresciosa». È dura la presa di posizione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la partita con il Milan e la coda al veleno. «Nello sport si deve vincere per merito. C'è un limite oltre il quale non si deve andare, e oggi sono stati superati tutti i limiti. La squadra si farà valere nelle sedi preposte, per tutto quello che è successo. Questa cosa si ripete da diverso tempo».

Lazio-Milan 0-1, decide il gol di Okafor. Caos Di Bello: espulsi Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Rissa al fischio finale

La polemica

«Se ho parlato con Di Bello? Io con gli arbitri non parlo, non rientra nel mio costume intrattenere nessun tipo di rapporto con loro», ha detto Lotito a Dazn a nome della sua Lazio dopo le polemiche seguite al ko col Milan. «Non entro nel merito degli episodi, chi fa l'arbitro dovrebbe essere capace di capire quale è il punto di equilibrio e quello di rottura.