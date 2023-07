Lazio, Pedro il primo "acquisto" dell'estate. Per i nuovi arrivi Marcos Leonardo resta in pole

Continua la fase di stallo in entrata per il mercato della Lazio. Il club biancoceleste sta trattando alcuni profili per cercare di rinforzare la squadra di Maurizio Sarri anche se al momento non ci sono grandissime novità in merito ai nuovi arrivi a Formello. Tra i contatti per piazzare i giocatori in uscita invece, e soprattutto i rinnovi, ci sono sviluppi, visto che un giocatore importante come Pedro è pronto a giocare un’altra stagione in biancoceleste.

Lazio, il primo "acquisto" è Pedro. Obiettivo Marcos Leonardo

Si può dire infatti che il primo acquisto della Lazio targata 2023-24 è proprio l’esterno spagnolo che ha già firmato il rinnovo di almeno un’altra stagione. Sempre per l’attacco si continua a sondare il terreno per Marcos Leonardo. Lotito è in attesa della risposta del Santos dopo l’offerta di 13 milioni di euro. In alternativa restano sempre caldi i profili di Amdouni e Dovbyk. Sulle corsie esterne il sogno resta sempre Domenico Berardi mentre i piani b corrispondono ai profili di Lucas Vazquez, Husdon-Odoi e Karlsson. Niente più di un sondaggio invece per Orsolini.

Maximiano e Kamenovic: la situazione in uscita

Tutto tace anche per il regista del 4-3-3 di Sarri, dove il preferito è sempre Torreira, ma ancora non ci sono stati sviluppi anche a causa della trattativa tra il Galatasaray e Paredes. Bloccata anche la situazione per il terzino sinistro con Parisi (il sogno), Pellegrini e Kerkez alternative. Diverso il discorso per la porta, dove Maximiano è in uscita e interessa in Spagna a Villarreal e Rayo Vallecano (c’è anche una squadra italiana). Piazzare il portoghese significherebbe virare su Audero e allo stesso tempo avere la liquidità per puntare almeno a un altro colpo in entrata. Sempre in uscita invece attenzione alla possibilità di un rinnovo del prestito di Kamenovic con lo Sparta Praga.