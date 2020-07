Ci ha dovuto pensare il solito Sergio Ramos. Che ha ripreso alla grande la Liga segnando e portando al Real Madrid punti pesantissimi. Vincono 1-0 i Blancos di Zidane, si portano a +4 sul Barcellona, e mettono una seria ipoteca alla vittoria finale. Ma è stato più difficile del previsto contro un Getafe ben messo in campo che ha concesso zero occasioni al Madrid. E la partita è stata decisa da un episodio: inserimento di Carvajal e fallo di Miramontes che manda dagli 11 metri il capitano. E Sergio Ramos non sbaglia, freddo come al solito, regalando una vittoria pesantissima alla sua squadra. Solamente così i blancos, stasera, avrebbero potuto vincere questa partita. Il Getafe è entrato in campo concentrato. E il livello di attenzione non è mai calato durante l’arco dei 90’. Ma si sa, le grandi squadre possono vincere anche con degli episodi favorevoli. E così è stato. E per Zidane la Liga, in questo modo, è sempre più vicina.



LE ALTRE



Nelle altre due partite della serata vittorie dell’Osasuna (0-2) sul campo dell’Eibar e della Real Sociedad (2-1) sull’Espanyol che condanna i catalani alla quasi matematica retrocessione. Ultimo aggiornamento: 07:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA