Il Liverpool mette un piede in finale di Champions. Ad Anfield i Reds di Klopp hanno battuto 2-0 il Villarreal con due gol in due minuti: al 53' l'autogol di Estupiñán e al 55' la firma di Mané. La squadra inglese domina dall'inizio alla fine, colpisce un palo e un incrocio dei pali e si vede anche annullare un gol per fuorigioco. Tra una settimana il ritorno in Spagna: in finale troverà una tra City e Real Madrid.