Maradona, il gol inedito: «È il migliore della mia vita»

Un lavoro certosino per restaurare una perla mai vista fin qui: è spuntato fuori in queste ore un nuovo gol di Diego Armando Maradona, una rete segnata da giovanissimo con ancora la maglia dell'Argentinos Juniors che il Pibe ha più volte raccontato, ricordandolo come «...il gol più bello della mia carriera». La cattiva qualità della registrazione non aveva mai permesso ai fan dell'ex stella del Napoli di rivedere quella rete segnata nel febbraio 1980 contro il Deportivo Pereira, quando Diego aveva appena 19 anni e si stava mostrando al mondo.

En 2013 salio a la luz esta maravilla, era un golazo de Diego pero se veia mal, HASTA HOY. 3 meses de trabajo con @D_E_Carrillo para que sea mejor y A COLOR (se mejorara aun mas). Es uno de varios que vendran VIRALIZENLO. @NelsonBedoyaSan @Corpereira @victortuchi @JavierRoimiser pic.twitter.com/NYG2rfwnY3 — MARADONA INEDITO (@IneditoMaradona) February 19, 2023