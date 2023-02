Napoli, Manfredi annuncia: «Festa scudetto al Plebiscito»

Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis al lavoro, lo scudetto del Napoli potrebbe potare nuovamente la città in festa: «Stiamo valutando un’ipotetica festa scudetto a Piazza del Plebiscito. Sarebbe uno scudetto della città. Ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi ci partecipa» ha detto il sindaco.

«Ho sentito oggi De Laurentiis, parliamo abbastanza frequentemente in base alle necessità che ci sono. Da quello che ho capito è proprio lui che pensa alla vittoria della Champions League e se ci pensa si compete. Ci sono delle squadre fortissime, ma penso che il Napoli dirà la sua» ha svelato Manfredi a Radio Kiss Kiss.

«L’ipotesi che stiamo valutando è installare un maxi schermo nel giorno dell’ultima partita di campionato. È un’ipotesi realistica. Io credo che questo scudetto sia uno scudetto frutti non solo della capacità sportiva, ma anche organizzativa del Napoli. È anche uno stile, qualcosa in più senza nulla togliere ai primi due scudetti vinti con Maradona. È qualcosa di diverso perché c’è tanto di una Napoli che vuole affermare e mantenere la propria tradizione e vuole fare le cose per bene».