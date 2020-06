Inter, Hakimi è arrivato a Milano: oggi visite mediche e firma

Inizia a prendere forma l'Inter che Antonio Conte guiderà nella prossima stagione. Il primo colpo del mercato nerazzurro Achraf Hakimi è atterrato all'aeroporto di Linate e oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club interista per i prossimi cinque anni. L'esterno marocchino, classe 1998, è reduce da due stagioni in prestito al Borussia Dortmund e arriva dal Real Madrid in una operazione da circa 40 milioni di euro più bonus. Ultimo aggiornamento: 12:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA