Torino-Napoli, c'è Antonio Conte allo stadio e i tifosi azzurri sognano

Torino è casa sua, ma la presenza allo Stadio di Antonio Conte durante Torino-Napoli non può non far chiacchierare. Soprattutto in un momento così negativo per gli azzurri di Walter Mazzarri, travolti e sconfitti anche dalla squadra granata in trasferta e inesorabilmente lontani dalle zone europee che contano in vista del prossimo anno.

L'ex ct della nazionale e ex allenatore di Juventus e Chelsea tra le altre è il grande desiderio di Aurelio De Laurentiis per la panchina del suo Napoli. Non l'ha mai nascosto il patron azzurro che Conte ha pure provato a convincerlo lo scorso ottobre, quando l'esperienza Garcia sembrava già al capolinea. L'ex ct ha seguito la gara a poca distanza da un altro ex allenatore della nazionale e anche del Napoli come Gian Piero Ventura.